مصر.. جنازة عسكرية لجيهان السادات

أحمد عاطف (القاهرة)



تقيم مصر مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الراحل أنور السادات أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر (شرق القاهرة).



ومن المتوقع حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة الجنازة العسكرية التي ستخرج عصر اليوم الجمعة.



ونعى ‏الرئيس المصري جيهان السادات (ولدت في القاهرة باسم جيهان صفوت رؤوف عام 1933) التي توفيت عن عمر ناهز 88 عاما، وقرر منحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس (طوله نحو 9 كيلومترات، شرق القاهرة).



يذكر أن جيهان السادات ظلت نحو شهر تتلقى العلاج في العناية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبرى في مصر، حيث تتلقى علاجها من مرض السرطان، وذلك بعدما كانت تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر من عامين.