انتعاشة درامية تعزِّزها المنصّات الرقمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يخوض نخبة من نجوم التمثيل في العالم العربي منافسة درامية لافتة هذه الأيام، بعدما شارف معظمهم على الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم الجديدة، التي ستُعرض خلال الصيف عبر الشاشة الفضية والمنصّات الرقمية. وتأتي الخطوة بمثابة انتعاشة للدراما العربية وفرصة لعدد كبير من الممثلين للتواجد من جديد، ولا سيما أن بعضهم لم يشاركوا في الموسم الرمضاني الماضي الذي شهد زخماً في عرض المسلسلات. وتشتد المنافسة عبر المنصّات الرقمية التي تلعب دوراً كبيراً في النشاط الدرامي على مدار العام، وتساهم في تحقيق الرواج للأعمال القصيرة، التي تتراوح حلقاتها بين 6 و15 حلقة.

هند صبري

البحث عن علا

تستعد الفنانة هند صبري لتصوير مسلسلها الجديد «البحث عن علا» الذي تلعب بطولته وتتولى عملية إنتاجه، تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي وداليا شوقي.

وبالرغم من أن المسلسل الذي سيُعرض عبر المنصّات الرقمية، يتمحور حول شخصية الصيدلانية «علا عبدالصبور» التي قدّمتها سابقاً في مسلسل «عايزة اتجوز»، أكّدت هند أن العمل الجديد ليس جزءاً ثانياً، ولكنه يرصد التغيّرات التي مرّت بها الشخصية والمجتمع خلال 10 سنوات منذ ظهورها في «عايزة اتجوز»، ومحاولاتها في إعادة اكتشاف ذاتها ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الحياة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤوليّاتها وحلمها في العثور على الحب.

نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في «صالون زهرة»

صالون زهرة

بدأت الفنانة نادين نسيب نجيم تصوير مسلسل «صالون زهرة»، ويشاركها بطولته معتصم النهار، الذي تتعاون معه بعد اجتماعهما في «خمسة ونص»، زينة مكي، طوني عيسى ولين غرة، تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.

وتدور أحداث المسلسل الذي من المقرَّر عرضه أكتوبر المقبل على إحدى المنصّات الرقمية في 15 حلقة، بقالب اجتماعي رومانسي، وهو من نوع كوميديا الموقف. ويضيء على مشاكل النساء وحقوقهن وواجباتهن، وذلك داخل حي شعبي فيه صالون، تقصده النساء ليس للتجميل وحسب، بل للقاء «زهرة» التي تجسِّد دروها نادين، وهي شخصية محبَّبة ترى فيها كثيرات المثال الأعلى لفتيات الحي، لأنّها قوية ومناضلة وتنادي بحرية المرأة وكرامتها.

سيرين عبد النور وعادل كرم في لقطة من «دور العمر»

دور العمر

في منتصف يوليو الجاري، يُعرض مسلسل «دور العمر» على إحدى المنصات الرقمية في 10 حلقات، ويلعب بطولته عادل كرم، سيرين عبدالنور، طلال الجردي، غبريال يمين، نوال كمال ويارا فارس، تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق. وقد نشرت بطلته سيرين عبدالنور عبر حساباتها على مواقع التواصل، الإعلان التشويقي للمسلسل، الذي أثار حماس المشاهدين ونال ردود أفعال إيجابية، لما يحتويه من مشاهد مليئة بالتشويق.

مصطفى فهمي ودنيا عبدالعزيز في «الحرير المخملي»

الحرير المخملي

على الشاشة الفضية، من المقرَّر خلال الصيف عرض بعض الأعمال الدرامية الجاري تصويرها حالياً، ومنها مسلسل «الحرير المخملي» الذي عاد أبطاله لاستئناف تصويره بعد تأجيل متكرِّر بسبب جائحة «كورونا». العمل من 60 حلقة، بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، ومها أبو عوف، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف وهالة فاخر، أشرف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق وشادي أسعد وإخراج أحمد حسن.

«الحرير المخملي» مأخوذ عن رواية تحمل العنوان نفسه للكاتبة أميمة عزالدين، يتناول العلاقات الأسرية التي تمتد بدءاً من الجدّ، الذي يجسِّد دوره مصطفى فهمي ويظهر فيه بشخصية كبير القوم، ويمتلك الكثير من الأراضي الزراعية وممتلكات أخرى، وصولاً إلى الأبناء في العصر الحديث.

نادين بصيبص في لقطة من «البريئة»

الأب الضال والحرامي

يشارك بيومي فؤاد في بطولة مسلسلين، الأوّل يُعرض في أغسطس على إحدى شاشات التلفزيون بعنوان «عودة الأب الضال»، الذي لم يستطع اللحاق بموسم العرض الرمضاني، بطولة عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور وشادي ألفنس، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال. ومن المقرَّر أن يُعرض له قريباً على إحدى المنصّات الرقمية، الجزء الثاني من مسلسل «الحرامي»، وتدور أحداثه بقالب كوميدي في 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف وأحمد داش.