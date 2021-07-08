مزرعة صيفية للمرح

دبي (الاتحاد)

كجزء من فعاليات «مفاجآت صيف دبي» تقدِّم «المزرعة الصيفية» في مركز برجمان مجموعة أنشطة داخلية ممتعة تُتيح للأطفال بين عمر سنتين، و12 سنة، أجواء المرح والاستمتاع برفقة العائلة والأصدقاء.

وتتضمّن الردهة المستحدَثة خلفيات ملوّنة وديكورات تتدلى من السقف وأرجوحة وكهفاً خفياً، وتستقبل الزوار يومياً حتى 15 أغسطس، من الساعة 2:00 بعد الظهر ـ 10:00 ليلاً.

وتوفِّر «المزرعة الصيفية» أنشطة تعليمية وترفيهية بما فيها حصاد المحاصيل والفاكهة، حديقة الحيوانات الأليفة الافتراضية، ورشة الزراعة وألعاب الواقع المعزَّز مثل «فروت نينجا» وسباق «جرار القش».

وبعد الانتهاء من حصاد الأراضي الزراعية، يمكن المشاركة في عرض «أنفق واربح» المستمر في دبي حتى 14 أغسطس، لفرصة الفوز بسيارة من 6 سيارات فاخرة، وحملة «تذوّق واربح» المستمرة حتى 4 سبتمبر، وحملة «إبهاج المتسوقين» للفوز بهدايا فورية.