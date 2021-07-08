جلسات تطريز للسيدات

دبي (الاتحاد)

يستضيف مجمعا «مدن» و«رمرام» في دبي سلسلة جلسات احترافية تتيح للسيدات تعلّم مهارات وتقنيات الحياكة بإلهام من التصاميم البوهيمية الأنيقة.

ومن بين الجلسات وُرش عمل تطريز تهدف إلى تدريب المشاركات على كيفية استخدام العُقد وتشكيل أقمشة مطرَّزة بتصاميم يمكن تعليقها على الجدران، وأخرى على شكل جواهر وحقائب وقطع ملابس وسواها.

تُقام الوُرش يومي 12 و26 يوليو من الساعة 10:00 صباحاً - 12:00 ظهراً، وتنطلق تحت إشراف خبراء من مركز الأعمال المحلي «ذا وورك شوب هَب»، الذي ينظِّم فعاليات حيّة تعزز الإبداع والحس الاجتماعي بين المشاركات. وتشمل مواضيع السلسلة المقبلة الرسم على الأواني، تغليف الهدايا بالأقمشة الملوَّنة وتصميم أكاليل الزهور الاحتفالية.