أبوظبي (الاتحاد)
أكَّد خبراء أهمية الرعاية الذاتية للأم حديثة الولادة، وألّا تهمل احتياجاتها الجسدية والنفسية، وتوجّه لها موقع Times of India ببعض النصائح:
ـ صحَّتكِ الجسدية: بعد الإنجاب، استعيدي لياقتكِ بممارسة الرياضة، وكل ما يُشعرك بالراحة مثل المساج واليوغا أو التأمّل.
ـ دلِّلي نفسكِ: احصلي على قسط من الراحة بالاستلقاء ومشاهدة المسلسلات، أو الاستماع إلى الموسيقى.
ـ وقت للصديقات: الخروج من المنزل ولقاء الصديقات في مكان مريح، فكرة جيدة لتحسِّني مزاجكِ.
ـ هواياتك المفضلة: انخرطي في هواياتك المفضّلة حتى أثناء القيام بواجباتكِ كأم، وخصصي الوقت لأنشطة تعزِّز حالتكِ النفسية.
ـ لا تشعري بالذنب: لا تلومي نفسكِ عندما تستريحين، وتذكَّري أن سعادة أسرتكِ لن تتحقّق إلا بسعادتكِ.