نصيحة للأم.. دلِّلي نفسَكِ!

أبوظبي (الاتحاد)

أكَّد خبراء أهمية الرعاية الذاتية للأم حديثة الولادة، وألّا تهمل احتياجاتها الجسدية والنفسية، وتوجّه لها موقع Times of India ببعض النصائح:

ـ صحَّتكِ الجسدية: بعد الإنجاب، استعيدي لياقتكِ بممارسة الرياضة، وكل ما يُشعرك بالراحة مثل المساج واليوغا أو التأمّل.

ـ دلِّلي نفسكِ: احصلي على قسط من الراحة بالاستلقاء ومشاهدة المسلسلات، أو الاستماع إلى الموسيقى.

ـ وقت للصديقات: الخروج من المنزل ولقاء الصديقات في مكان مريح، فكرة جيدة لتحسِّني مزاجكِ.

ـ هواياتك المفضلة: انخرطي في هواياتك المفضّلة حتى أثناء القيام بواجباتكِ كأم، وخصصي الوقت لأنشطة تعزِّز حالتكِ النفسية.

ـ لا تشعري بالذنب: لا تلومي نفسكِ عندما تستريحين، وتذكَّري أن سعادة أسرتكِ لن تتحقّق إلا بسعادتكِ.