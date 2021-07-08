أبوظبي (الاتحاد)
قدَّم موقع Education، مجموعة أفكار لزرع حب التعلّم لدى الطفل منذ الصغر منها:
ـ إحاطته بالكتب لما للقراءة من فوائد وثراء معرفي يشجِّعه على المذاكرة.
ـ عندما يشرح المفاهيم لسواه، يعني أنه فهمها، وعندما يعيد ما شرحه، يكون قد تدرّب على الصبر.
ـ يُفترض أن يكون التعلّم مُمتعاً، وأكثر الفصول الدراسية فاعلية هي التي توفِّر المغامرات الرائعة.
ـ يجب مراعاة ما يريد الطفل تعلُّمه، ما يمنحه القوّة وتحمُّل مسؤولية ما يختاره في المستقبل.
ـ طريقة التعليم بطرق غير تقليدية تجذب انتباهه.
ـ التأكّد من أن الإنترنت ليس فقط للألعاب، وإنما وسيلة لإطلاع الطفل على موارد مفيدة.