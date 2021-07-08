صيف الإمارات ترفيه آمن

نسرين درزي (أبوظبي)

تشهد إمارات الدولة حركة سياحية ناشطة لموسم الصيف، حيث يجد السكان والزوار في وجهاتها الترفيهية ومرافق الألعاب، كل ما يبحثون عنه من حماس وتشويق وأنشطة عائلية، توفِّر باقة عروض ومفاجآت تجذب مختلف الأعمار لقضاء أوقات مفعمة بالمرح والاستكشاف، والتي تأتي مع تطبيق أفضل معايير الوقاية وكافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن السلامة العامة.

القيادة على خطى الأبطال في «عالم فيراري»

الصيف #في_أبوظبي

أجواء الإجازة ترفيهية بامتياز في العاصمة وتتواصل مع حملة الصيف #في_أبوظبي، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة بنسختها الجديدة، وتستمر حتى 3 أغسطس مع تجارب استثنائية، تشمل جوائز وحسومات وخيارات الإقامة وأنشطة متنوِّعة، بما ينسجم مع أعلى معايير السلامة. وتُعد الحملة فرصة مثالية لتعزيز مكانة الإمارة الرائدة على الخريطة السياحية العالمية كوجهة ترفيهية مميّزة.

مهن للصغار في «كيدزينيا»

مدن ياس الترفيهية

تواصل جزيرة ياس، برنامجها الصيفي المستمر حتى 30 سبتمبر، والحافل بالبرامج التفاعلية والأنشطة الرياضية. وتُتيح زيارة مدنها الترفيهية مجاناً والاستمتاع بمغامراتها المتفرِّدة، عند حجز باقات «هوبر» وباقة دخول الأطفال.وتُعد جزيرة ياس وجهة مثالية للأطفال لقضاء صيف مفعم بالبرامج والمغامرات والسباقات والدورات المتخصِّصة.

تزلّج على الجليد.. في عزّ الصيف

مغامرات

يتميّز «كلايم أبوظبي» بتسجيل رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس» لأكبر مجال للقفز الحر وأعلى جدار تسلّق داخلي في العالم.

وتُمثّل «عالم فيراري أبوظبي» الموطن الأوّل لمضامير سباق الكارتينج الكهربائي في المنطقة، حيث يمكن للأطفال تنمية مهاراتهم عبر مناورات حماسيّة لـ 45 دقيقة على مسار بطول 290 متراً، واختبار شعور الأبطال عند الفوز.

أما عشّاق الألعاب المائية، فيحظون بتجربة الغوص لمدة 30 دقيقة، بحثاً عن اللؤلؤ في «ياس ووتروورلد»، مع التدرّب على ركوب ألواح التزلّج على الأمواج في لعبتَي «راش رايدر» و«بابلز باريل».

ويمكن للأبطال الصغار الدخول المجاني إلى ملعب الجولف في «ياس لينكس»، قبل الساعة 3:00 عصراً خلال أيام الأسبوع، وبعدها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لحظات تخطف الأنفاس

سبلاش بارك

يشهد المعسكر الصيفي في متنزَّه «سيركت X» بمنطقة الحديريات الترفيهية المزيد من مغامرات المستكشفَين الشهيرَين ماركو بولو وابن بطوطة، المستمرة حتى 5 أغسطس، مع إمكانية الدخول إلى «روبس بارك»، و«سبلاش بارك» الذي افتُتح حديثاً.

مغامرات «جبل جيس فلايت»

«مفاجآت صيف دبي»

تتواصل «مفاجآت صيف دبي 2021» حتى 4 سبتمبر مع الكثير من العروض الترويجية والأنشطة والجوائز. وتحظى العائلات بتجارب الترفيه والضيافة في الوجهات السياحية ومرافق الألعاب والحدائق المائية.

انتعاشة الصيف في «ياس ووترورلد»

قفز وتسلّق

البداية مع «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكبر وجهة ترفيهية مغلقة ومكيَّفة في دبي، تضم 5 مناطق: «مارفل»، «الوادي المفقود»، «كرتون نتوورك»، «بوليفارد» و«نوفو سينما»، حيث يلتقي الصغار بشخصياتهم المفضَّلة مثل «فتيات القوة» و«المنتقمون».

«ليجولاند» ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، محطة مناسبة من عمر سنتين - 12 عاماً، تضم 20 مليون مكعّب ليجو، ومجسمات لأبرز معالم الشرق الأوسط بينها «برج خليفة»، أطول مبنى مصنوع من المكعبات في العالم.

تمثّل «أدفنتشر زون» تجارب التحدي المشوِّّقة بينها، السير على الحبال، القفز على الترامبولين، المسار الانزلاقي، التزلّج وتسلّق الجدران. ويوفِّر متنزّه «أير مانياكس» الترفيهي الممتد على مساحة 15 ألف قدم، أنشطة تفاعلية ضمن منطقة مطاطية مزوّدة بمسارات التحدي.

حركات جريئة

ويجد أفراد الأسرة متعتهم داخل «حلبة دبي للتزلج» المصمّمة وفقاً للمعايير الأولمبية، أثناء ممارسة تجارب التزلّج على الجليد في عزّ الصيف. ويقدِّم مركز «كيدزانيا» في «دبي مول» للأطفال من عمر 4 - 16 عاماً برامج شيِّقة لاستكشاف أكثر من 70 مهنة.

وتتواصل أجواء التشويق في «لا بيرل»، مع تجربة لا تُنسى على مسرح مائي يحتوي على 2.7 مليون لتر من الماء، وعروض فنية جريئة وسط أجمل المؤثرات الصوتية والضوئية.

منزلقات

تستقبل «حديقة أكوافنتشر المائية»، زوارها لاختبار التشويق مع أكثر من 30 منزلقاً ووجهة ترفيهية، بينها برج ترايدنت، الذي شهد تحطيم أرقام قياسية. ويحظى زوار «متنزّه لاجونا المائي»، باللهو والاستمتاع مع أكثر من 10 ألعاب مفعمة بالتشويق.

والشغف نفسه تحقّقه «حديقة وايلد وادي المائية» بمنزلقاتها وألعابها المشوّقة.

«وناسة»

بالوصول إلى رأس الخيمة، تقدِّم هيئة تنمية السياحة حملتها الصيفية «وناسة» المستمرّة حتى 15 سبتمبر، وتُتيح فرصة الفوز بجوائز قيِّمة وتذاكر مجانيّة وحسومات على المعالم الترفيهية، ومنها: جبل جيس فلايت، جولة جيس المعلَّقة والمشي لمسافات طويلة برفقة مرشدين سياحيين، نادي الحمرا للجولف، مخيّم واحة البدو، مزرعة لآلئ السويدي، إضافة إلى خيارات الألعاب المائية والإقامات الفندقية وإمكانية ترقية الحجوزات مجاناً وعروض على المطاعم.

وتشمل الحسومات زيارة «دبي باركس آند ريزورتس»، ليتسنى للزوار استكشاف متنزّهاتها الترفيهية «ليجولاند» و«موشنجيت» و«بوليوود»، مع توفير النقل المجاني بالحافلات مرتين أسبوعياً ذهاباً وإياباً إلى الوجهة.

عاصمة للسياحة

تحتضن رأس الخيمة مجموعة واسعة من المعالم الترفيهية والوجهات السياحية الناشطة في الصيف، بما فيها تجارب المغامرات والعافية واستكشاف الطبيعة وسط أجواء عائلية جاذبة. وتعتمد هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على التقدّم الذي أحرزته للترويج لخصائصها، حيث اختيرت عاصمة للسياحة الخليجية لعامي 2020 و2021 من قبل وزراء السياحة في مجلس التعاون الخليجي.

تدريب وظيفي

تواصل «ياس وتروورلد» برنامج التدريب الوظيفي المستمر حتى 31 أغسطس، ويقدّم عدّة فرص عمل ضمن فرق العمليات التشغيلية، بما فيها الإسعافات الأوّلية، لتوفير تجارب ترفيهية استثنائية للضيوف، والحصول على رخصة السلامة المائية Water Safety Plus، وشهادة إتمام البرنامج التدريبي، التي تفيد عند التقُّدم إلى الوظائف أو التسجيل في الجامعات.

تحليق

يقدِّم «كلايم أبوظبي» حتى 28 أغسطس، أقوى عروض الطيران الحر الداخلي تحت عنوان «تجرَّأ على التحليق»، في أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، كل يوم جمعة عند الساعة 6:00 مساءً.

«وناسة»

حملة «وناسة» في رأس الخيمة، والتي تعني باللهجة المحليّة مشاعر الفرح، تقوم على 6 ركائز أساسية تعبِّرعن البيئة المحيطة والضيافة، وهي: الطبيعة، المغامرة، البحر، الفوز، الأصالة، والتجارب الترفيهية.

توم آند جيري

عشاق «توم آند جيري» تنتظرهم الكثير من العروض الحيّة عند زيارة «ابن بطوطة مول» حتى 30 يوليو، وموعد يومي مع فعالية «تشيز تاون»، من الساعة 12:00 ظهراً - 9:30 مساءً.