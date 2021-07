«غاية التطوّعي».. مبادرات لحماية الكوكب

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

إيماناً منها بأهمية إعداد جيل مثقّف بيئياً يتمتّع بحس تجاه محيطه، أسّست المعلمة بدرية جمعة محمد الحوسني، فريق «غاية التطوّعي» بمنطقة الظفرة في أبوظبي، والذي انبثق من المجتمع المدرسي المحلي منذ 10 أعوام لينطلق في مختلف ربوع الإمارات. ويعمل الفريق على تحفيز الطلاب من مختلف الأعمار على المشاركة في المبادرات البيئية وابتكار أفكار يتم تعميمها وتنفيذها ما ينعكس إيجاباً على المجتمع.

بدرية الحوسني

«غاية التطوّعي» فريق بيئي ناشط تتوفر مبادراته على وسائل التواصل الاجتماعي، «انستجرام»، و«تلجرام»، و«يوتيوب»، ويسعى إلى التثقيف بأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة وتجنيبها المخلّفات التي تضر بكوكب الأرض. وأوردت بدرية الحوسني أن هدفها من تأسيس الفريق، المساهمة في مساعدة الطلاب للحصول على معلومات وافية عن محيطه، وإعداد جيل قادر على تحمّل المسؤولية، ويكون لديه الوعي الكافي بالمشكلات البيئية، لافتة إلى أن ذلك يتطلّب الإعداد المبكر، من أجل إكساب النشء مهارات التعامل مع الموارد.

حماية المحيط

أضافت: لتحقيق غايتنا، لا بد من توجيه سلوك الأطفال نحو صيانة البيئة وحمايتها، إذ إن التعلّم البيئي لا تتحقّق أهدافه إلا بالممارسة، وإشراك الطلاب بالفعاليات والأنشطة، وتحفيزهم على ابتكار أفكار تساعد على حماية محيطهم ومجتمعهم المحلي.

وذكرت أن العمل الميداني يساعد على مواجهة التحديات، مشدِّدة على دور الأسرة في دعم هذا التوجّه وتعليم الأبناء استثمار الموارد بوعي.

بيئة خضراء

وحول المساهمات البيئية التي يقوم بها «غاية التطوّعي»، المسجَّل في منصّة متطوعي الإمارات، التي تخدم البيئة وتساهم في التنمية المحلية، أوردت الحوسني أن هناك العديد من المبادرات والأفكار الإبداعية التي أطلقها الفريق وحقّقت نجاحاً كبيراً، منها مبادرة

go green and save the plant.

وساهمت المبادرة في نشر ثقافة الوعي البيئي وحماية البيئة ممّا يهدِّدها وتوعية الآخرين حول نوعية الأخطار التي تتسبّب بها الممارسات البشرية الخاطئة. واستبدال هذه الممارسات بأُخرى تُفيد الأرض والبيئة، وتساعد في الحفاظ عليها من خلال الفيديوهات التوعوية والرسومات المعبِّرة والإعلانات والورش التي تدعو إلى بيئة خضراء، وتهدف إلى جذب اهتمام المجتمع لتكون البيئة من أهم أولويّاته.

تخطيط مستدام

من المبادرات المميّزة، مسابقة «سعادتي في عطائي نحو بيئتي»، وهي فكرة شادن ماهر الحواري من أعضاء الفريق المميّزين. وكان لها الأثر البالغ في ترسيخ ثقافة العطاء نحو البيئة وبث روح التنافس والحفاظ على الموارد الطبيعية واستثمارها بما يخدم أغراض التنمية والمتوازنة، ويساهم في تخطيط مستدام.

100 عمل إيجابي

كما شارك الفريق في مبادرة «100 عمل إيجابي»، مع وزارة تنمية المجتمع، في برامج بيئية كثيرة، بينها: زرع حديقة خضار صغيرة، فصل الكهرباء عن المنزل، ترشيد استهلاك الماء في رَي المزروعات، بناء مساكن للعصافير، زرع النباتات ورعايتها، الرفق بالحيوان وإماطة الأذى عن الطريق. وكان لهذه المبادرة أثر كبير للحفاظ على البيئة وتجنّب الإسراف وتعزيز المسؤولية.

ساعة الأرض

وتحدّثت الحوسني عن المشاركة في مبادرة ساعة الأرض، للحفاظ على موارد البيئة، وتحقيق الاستدامة بشكل أفضل، قائلة: بالرغم من أنها ساعة واحدة، فهي تترك لدى الأطفال معلومات كثيرة، وتحقِّق فارقاً كبيراً في حماية البيئة. وقد شارك فيها مختلف فئات المجتمع، ما يدل على الوعي العام بأهمية تحقيق الاستدامة.

منهج تربوي

وبالحديث عن المبادرات التي جاءت من الطلاب أنفسهم لترسيخ التطوّع البيئي، أشارت الحوسني إلى مبادرة «تعهّد للتطوّع»، والتي تم إطلاقها تحت شعار «بادر.. قدِّم خيرك.. انفع غيرك..». وجاءت من أعضاء الفريق: خالد وريم قزلي، وشادن وإبراهيم وأحمد الحواري لترسخ المكانة الرفيعة للتطوّع والعطاء، وتعميق مبادئ الخير والبر والإحسان النابعة من تعاليم الدين الحنيف وقيَمه السامية. وهدفت المبادرة إلى تأصيل الوعي بالمسؤولية المجتمعية عبر منهج تربوي تتكاتف فيه جهود المتطوِّعين، وتعاونهم مع فئات المجتمع، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في غرس روح التطوّع وخدمة الوطن.

حماية الطيور

«في كل كبد رطبة أجر»، مبادرة تُعنى بتقديم الطعام والشراب للحيوانات والطيور وري الزراعة، تنافس الجميع للمشاركة بها لغرس قيم الرحمة والعناية بالكائنات التي تشاركنا هذا الكون. وجاءت انعكاساً لتذوّق لفظي راقٍ، يعبِّر عن الحياة ويدعو إلى الحفاظ على الكائنات البيئة لما لها دور حيوي ونعمة على الإنسان.

تشجير

شارك فريق «غاية التطوّعي» مع بلدية الظفرة في أسبوع التشجير، بزراعة الشتلات والتعرّف إلى النباتات البريّة وكيفية زراعتها عن طريق البذور في البر، واكتسب خلالها المتطوعون مهارة الزراعة والاهتمام بالنباتات.