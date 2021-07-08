متى نروي النباتات؟

أبوظبي (الاتحاد)

العناية بالنباتات في الجو الحار من الأمور المهمّة للحفاظ على صحتها وجمالها، إذ إن الحرارة المرتفعة قد تتسبّب في أضرار كبيرة عليها وعلى التربة.

وتُعد عملية رَي حديقة المنزل بأشجارها ونباتاتها، من أهم التوصيات الواجب عدم إهمالها خلال فصل الصيف، كما أن حمايتها تتطلّب عناية خاصة.

خميس أبو العينين مهندس النظم الزراعية من مجموعة جراسيا، اقترح عدّة خطوات للاهتمام بالزراعة والنباتات وحمايتها، حتى لا تتأثّر بحرارة الشمس وأشعّتها الحارقة.

وأكَّد ضرورة المواظبة على رَي الشتول الخضراء والنباتات من مرتين إلى 3 مرات في اليوم، بمقادير مختلفة مع الحرص على رش الأوراق وتطهيرها.

خطوات

1 اعتماد وقت محدَّد وروتيني للرَي.

2 رَي النباتات بشكل عميق يصل إلى التربة

3 الاعتدال برَي النباتات، لأن كثرة الماء تتسبّب بعَفن جذري، وقلّتها تتسبّب باصفرار الأوراق.

4 رَي النباتات صباحاً عندما تكون التربة باردة.

5 الحرص على ري النباتات بعد الظهر بمقدار كوب ماء يوزَّع على عمق التربة.

6 رش الأوراق لتطهيرها والحفاظ عليها طازجة.

7 إعادة الرش بعد الغروب بمقدار كوب ماء يوزَّع على عمق التربة.