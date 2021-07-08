هاني شاكر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعرض الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بشرق القاهرة.

وطمأن مصدر طبي مقرب من شاكر محبي الفنان على أن صحة الأخير جيدة، ولكنه تعرض إلى إجهاد شديد خلال الفترة الماضية ويتابع معه الفريق الطبي لاستكمال كافة الفحوص الطبية للتأكد من حالته الصحية.

وأضاف المصدر أن من المقرر أن يخرج شاكر من المستشفى غداً بعد الاطمئنان عليه.

في السياق ذاته، قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان هاني شاكر الذي كان مقرراً اليوم على "مسرح النافورة" بسبب ظروفه الصحية الطارئة، إلى وقت لاحق يحدد بعد تحسن حالته.

وتمنت دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الشفاء العاجل لأمير الغناء العربي هاني شاكر، داعية من أجل عودته لإمتاع جماهيره في أقرب وقت.