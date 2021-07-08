السياح سيتمكنون من التنزه في حدائق قصر الملكة إليزابيث

سيتمكن الزوار من التجول دون رفقة في حدائق مقر إقامة الملكة إليزابيث في العاصمة البريطانية لندن للمرة الأولى اعتبارا من غد الجمعة وسيستمتعون كذلك بنزهة أثناء وجودهم هناك.

كانت هناك من قبل جولات بمرافقة مرشدين في قصر "بكنجهام" ومحيطه الذي يشغل 39 فدانا ويعود بناؤه لعام 1820.

لكن هذا العام، ستسمح تذكرة سعرها 16.50 جنيه إسترليني (22.70 دولار)، متاحة حتى سبتمبر، للسائحين والزوار باستكشاف الحدائق وحدهم دون مرشدين.

وقالت سالي جودسير من صندوق المجموعة الملكية الذي يدير القصور الملكية لوسائل الإعلام "للأسف، لم نتمكن من فتح الغرف الملكية داخل القصر هذا العام بسبب الموقف الحالي (المتعلق بكورونا) كما اعتدنا أن نفعل. ولذلك، من الرائع أن نتمكن من فتح الحدائق بدلا من ذلك".