رسالة حزينة من دنيا سمير غانم لوالديها

شعبان بلال (القاهرة)

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، تجمعها بوالديها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تتلقى العلاج منذ أكثر من شهرين في أحد مستشفيات القاهرة.

وتفاعل العديد من نجوم الفن مع المنشور، وعلى رأسهم فيفي عبده ومي كساب وليلى زاهر ولطيفة ومي دياب ورانيا ياسين، وغيرهن من نجوم الفن، حيث علقت رانيا ياسين «يارب يطمنك على طنط دلال ويقومها بألف سلامة، ويرحم أونكل سمير غانم ويسكنه فسيح جناته».

بينما قالت ليلى زاهر في تعليقها «ربنا يشفي أستاذة دلال عبد العزيز». وأضافت لطيفة «ربنا يشفيها ويعافيها يارب»، وغيرها من التعليقات الأخرى.

في وقت سابق، طالبت الفنانة إيمي سمير غانم، بالدعاء لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مؤكدة أن حالتها الصحية غير جيدة.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها بسبب تلقيها العلاج من أعراض إصابتها بفيروس كورونا الذي تعافت منه بالفعل.