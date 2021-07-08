عاصفة تعاطف مع حمادة هلال بسبب فيديو مع والدته

شعبان بلال (القاهرة)

نشر الفنان المصري حمادة هلال مقطع فيديو على حسابه الخاص بموقع إنستجرام، كان سببًا في مشاركته التعاطف والدعاء لوالدته التي فارقت الحياة منذ عام.

وفي الذكرى السنوية الأولى لرحيلها حرص هلال على مشاركة جمهوره مقطع الفيديو الذي ظهر لحظاتها الأخيرة قبل الوفاة، وأرفقها بكلمات مؤثرة، وكتب: «سنة من عمري راحت وانتي مش معايا يا أمي والحمد لله راضي، ‏الله يرحمك ويرحم كل الطيبين ‏اللي سبقونا الله يرحمنا جميعاً، ‏ويجمعنا في الجنة مع الأنبياء والشهداء والطيبين».

وشاركه الجمهور الدعاء له بالصبر ولوالدته بالرحمة، فمتابعوه على علم بالعلاقة القوية التي جمعت بينه وبين والدته حتى بعد وفاتها، فهو يذكرها في كل حدث مهم يحدث له، وتبين ذلك بعد أدائه مناسك العمرة مؤخرًا، عندما دعا لها بالغفران.

وحاول زملاؤه من الفنانين التخفيف عنه بالمشاركة في الدعاء، حيث كتبت الفنانة المصرية مي كساب: «تعيش وتفتكر»، ودعا لها الفنان محمد لطفي بالرحمة معلقًا على مقطع الفيديو الذي نشره حمادة هلال، وكتبت الفنانة رانيا يحيى: «أكيد والدتك فرحانة إن لها ابناً زيك بيطلب من كل متابعيه يدعولها».

ودعا الفنان المصري خالد سليم لوالدة حمادة هلال بالرحمة، وطالب الجميع بالدعاء لها ولوالده الراحل ولجميع من فارق الحياة، وليس الفنانون وحدهم من دعموا صديقهم وتذكروا والدته في الدعاء، ولكن متابعي الفنان على موقع انستجرام دعموه نفسيًا أيضًا.

وأكدت إحدى متابعات الفنان المصري أنها تحب هذا الجانب من نجمها الفضل، لأنه دائمًا يتذكر والدته في الدعاء ويحبها أكثر من أي شيء في حياته، وكتبت: «بحب حبك لوالدتك»، وكتب آخر: «أنت إنسان جيد، تتذكر والدتك في كل خطوة في حياتك وتدعو لها بالرحمة والمغفرة».