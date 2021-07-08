تيك توك تدخل عالم التوظيف بطريقة مبتكرة

أحمد عاطف (القاهرة)

تختبر منصة تيك توك أداة جديدة تمنح المستخدمين إمكانية التقدم إلى الوظائف من خلالها بشكل مباشر، باستخدام سيرة ذاتية مسجلة بالفيديو.

وخلال البرنامج التجريبي TikTok Resumes تتعاون المنصة مع مجموعة من الشركات التي رحبت باستخدام التقنية الجديدة مثل Chipotle و Target و Shopify ، وهناك أكثر من 30 شركة سجلت في البرنامج وأعلنت أنها ستقبل السيرة الذاتية بتقنية الفيديو وحتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وتعتمد الفكرة على تصوير سيرة ذاتية ثم نشرها على تيك توك، وبعدها ترسل السيرة الذاتية إلى مسئول التوظيف بالشركة المساهمة في البرنامج، وحذرت المنصة من نشر معلومات خاصة في الفيديو الذي تتم مشاركته، والاكتفاء فقط ببيانات التوظيف، ويمكن لمستخدمي المنصة نشر سير ذاتية طويلة تصل مدة الفيديو فيها إلى ثلاث دقائق لأصحاب الخبرات الطويلة.

وليست الشركات وحدها التي حرصت على المشاركة في التجربة الجديدة، ولكن العلامات التجارية أيضًا، مثل Alo Yoga التي تبحث عن مدير وسائط اجتماعية لتعيينه من خلال TikTok Resumes ، وهناك أيضًا من يبحثون عن مضيفين ومنتجي فيديو مثل قائمة ديترويت بيستونز لمنتج فيديو، أو قائمة مضيف على الكاميرا لـ Allrecipes

ويبدأ تيك توك في قبول طلبات التوظيف والسير الذاتية في الفترة من 7 إلى 31 يوليو وهي فترة الإصدار التجريبي التي حددتها المنصة، وعلى الرغم من ضآلة الفترة إلا أنها تثبت أنه يمكن لتيك توك أن يكون فعالًا في المجتمع.

ويقدم تيك توك فرصة جديدة للتوفيق بين مقدمي المحتوى الراغبين في الحصول على عمل ثابت بدوام كامل على الرغم من كونهم مؤثرين وماهرين في الدعاية لأنفسهم، إلا أنهم قد يحتاجون إلى الاستقرار حاليًا، وبين الشركات التي تبحث عن هذا النوع من الموظفين لتعيينهم.