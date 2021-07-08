تعرف على لوحة «مكعبات روبيك» ثمنها 555 ألف دولار

أعلنت دار "أركوريال" للمزادات بيع عمل مصنوع من مكعبات "روبيك" بتوقيع إينفايدر، بأكثر من 468 ألف يورو، حوالي 555 ألف دولار .

وحسب الدار، بيع عمل إينفايدر بعنوان "روبيك سبايس" في مقابل 492 ألفاً و600 يورو وهو رقم قياسي عالمي جديد لعمل مصنوع من مكعبات روبيك لهذا الفنان تخطى رقمه السابق الذي حققه مع "روبيك موناليزا" في فبراير 2020 والذي بلغ 480 ألفاً و200 يورو.

ومنذ 2004، اتخذت أعمال إينفايدر منحى جديداً مع نشأة نمط "الروبيكية"، أي مجموعة الأعمال المصنوعة من مكعبات روبيك التي حققت شهرة عالمية كبيرة خصوصاً في ثمانينيات القرن العشرين.

وقد أنجز إينفايدر لوحة "روبيك دالاي لاما" سنة 2008، ويتألف العمل من 225 مكعب روبيك، وكانت قيمته التقديرية تراوح بين 300 ألف يورو و400 ألف.

وقد أعاد إينفايدر تقديم أعمال شهيرة لرسامين معروفين بينهم إدوار مانيه وجوستاف كوربيه، على شكل لوحات من مكعبات روبيك، ومنذ 2005 أقيمت معارض عدة له حول العالم.