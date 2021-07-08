5 نصائح لمرضى الكلى في أوقات الحر الشديد

يعد مرضى الكلى من أكثر الفئات التى تتعرض للمعاناة من مشاكل الحر الشديد خلال فصل الصيف خاصة فى ظل جفاف الجسم لأن نقص المياه من أكثر العوامل التى تزيد خطر أمراض الكلى.

قدم موقع “ timesnownews” خمس نصائح صحية مهمة للأشخاص المصابين بـ أمراض الكلى خلال الحر الشديد:

توازن السوائل

من المهم جدًا الحفاظ على توازن جيد للسوائل خلال أوقات الحر الشديد ومراجعة فريق الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على إرشادات لأنه يجب عليك مراقبة الكمية التي تتناولها لتجنب زيادة السوائل التي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة.

يمكن أن يتراكم السائل الزائد في الرئتين، مما يسبب صعوبة في التنفس، ومن ثم يجب عليك مراجعة طبيب بشأن كمية السوائل التي تتناولها حيث ترتفع درجة الحرارة خلال أيام الصيف الحارة.

ينصح مرضى الكلى بتجنب شرب الكافيين أو الكحول وكذلك الحد من تناول السكر لأنها قد تسبب الجفاف. قلل من تناول الملح لأن الكثير من هذا يمكن أن يسبب التورم وزيادة ضغط الدم ، مما يضغط على القلب، ويجب على مرضى الكلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتكون من الفواكه والخضروات خاصة خلال الصيف.

ضع واقي الشمس

ينصح من يخضعون لغسيل الكلى أو الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة أن يستخدموا واقٍ من الشمس جيداً مع عامل حماية من الشمس (SPF) 15 على الأقل خلال فصل الصيف.

يؤدي التعرض غير المحمي لأشعة الشمس إلى إتلاف الجلد وقد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد في بعض الحالات، لذلك تأكد من وضع واقي الشمس بكثرة وتذكر إعادة وضعه مرة أخرى كل ساعتين، ويوصى باستخدام واقي من الشمس مقاوم للماء عند السباحة أو ممارسة الرياضة.

ارتدى نظارة شمسية

ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج يساعد في حماية عينيك من الحرارة وينصح باقتناء النظارات الشمسية التي تحجب 99 بالمائة من الأشعة فوق البنفسجية و 50 بالمائة من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة.

الحركة والرياضة

لا تتردد في الخروج خلال الأيام المشمسة وممارسة بعض التمارين الرياضية ولكن تجنب وقت الذروة ، فمن الضروري إيجاد طرق لدمج النشاط البدني في جدولك، ولكن قبل البدء في أي برنامج تمارين رياضية، تأكد من مراجعة طبيبك أو فريق الرعاية الصحية الذي قد يضع خطة للياقة البدنية تدعم الصحة.

توضح الأبحاث والدراسات العلمية أن التمارين البسيطة يمكن أن تساعد في تحسين صحة مرضى الكلى.

خطط للمصيف

مع القليل من التخطيط المسبق لا يزال بإمكانك قضاء إجازة صيفية مع أحبائك حتى لو كنت مصابًا بمرض في الكلى فقط تأكد من استشارة طبيب لتحديد مدى استقرار حالتك وقدرتك على تحمل السفر واحمل معك أدويتك ، بما في ذلك أي معلومات طبية أساسية .

إذا كنت تقوم بغسيل الكلى في المستشفى فخطط مع ممرضتك أو فريقك الطبي لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء غسيل الكلى في المكان الذي ستتجه إليه قبل أن تغادر منزلك.