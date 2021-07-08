نصائح لخسارة الوزن في الصيف

زيادة الوزن "البسيطة" تعني كسب خمسة كيلوغرامات على الأكثر؛ وبالطبع ينغّص الأمر اليوميّات، بخاصّة مع التخفّف من اللباس في الصيف. للتخلّص من الكيلوغرامات الخمسة، من دون اتباع أي رجيم مخسّس أو بذل الجهد أو قصد عيادة اختصاصيّة التغذية، يفيد إجراء مجموعة من التعديلات على أسلوب الحياة، بخاصّة في الفصل الحارّ، الذي تكثر فيه الرحلات والنشاطات والعزومات. وفي مايلي نصائح مساعدة في خسارة الوزن، من دون اتباع أي نظام رجيم.

1. ينفع التقنين في شرب العصائر المعلبّة؛ صحيح أنّ الأخيرة تبرّد الجسم، بيد أنّها غنيّة بالسكّر، وبالتالي التقنين فعّال في الحدّ من السعرات الحراريّة الواردة إلى الجسم. وينسحب الأمر على المشروبات الغازيّة. وبالمقابل، يفيد الإكثار من شرب الماء، أي نحو ليترين منه إلى ثلاثة ليترات، في اليوم، ومن دون انتظار الشعور بالعطش، وذلك لترطيب الجسم. تجدر الإشارة إلى أنّ التعرّق جرّاء المناخ الحارّ يُخسر الماء، وبالتالي لا بدّ من تعويضه، اتقاءً من جفاف الجسم.

2. يجب التركيز على تناول ثمار الفواكه الكاملة، بدلًا من شرب عصيرها الطازج، لأنّ إعداد كوب من العصير يتطلّب عصر ثلاث ثمرات، فيما ثمرة منها أو ثمرتان كفيلتان في درء العطش، وإنعاش الجسم.

3. يُستحسن الانتباه إلى الأكل المتناول خارج المنزل، بخاصّة أنّه في الصيف، تكثر النشاطات والرحلات والعزومات. ولذلك عليك بقراءة لائحة الطعام، بتأنٍ، في المطعم، والابتعاد عن اختيار الصنوف المقليّة (البطاطس، بخاصّة)، مع التركيز على سلطات الخضروات (والانتباه إلى الصلصات والتتبيلات التي ترافقها)، والصنوف المشويّة.

4. تغري البوظة بتذوّقها، لا سيّما بعض نكهاتها "المبتكرة"، التي لا تخطر على البال! لكن البوظة عمومًا غنيّة في السعرات الحراريّة؛ لذا ينصح بإعداد البوظة في المنزل، للسيطرة على سعراتها العالية، وذلك عن طريق استخدام ثمار الفواكه الطازجة، مع البعد عن إضافة السكّر إليها. وفي حال إضافة الحليب إلى البوظة المصنوعة في المنزل، يفيد اختيار النوع خالي الدسم منه.

5. يفيد الالتزام بالنشاط البدني، كالسباحة أو المشي أو اليوغا أو أي رياضة مرغوبة ومسليّة للمرء، وذلك لمدّة ثلاثين دقيقة في اليوم (أو من ثلاث ساعات من الرياضة في الأسبوع إلى خمس منها)، مهما كانت الانشغالات.



