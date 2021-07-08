مشروبات تساعدك على خفض مستويات الكوليسترول

يحدث ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم نتيجة تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة مثل المعجنات والأطعمة المقلية والإفراط في استخدام الزيوت بالوجبات، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع مستوياته إلى معدلات غير طبيعية، مما يؤدى إلى أمراض القلب والأوعية الدموية التي من خلالها لن يحصل القلب على كمية الدم الغنية بالأكسجين اللازمة، مما يعرضك للإصابة بالنوبات القلبية.

وطبقاً لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول يؤدي أيضاً إلى عدم وصول الدم إلى المخ بالمستويات الطبيعية، الأمر الذى يؤدي إلى التعرض للسكتات الدماغية، وأكد الخبراء خلال هذا التقرير عن بعض المشروبات التي تساعدك لخفض مستويات الكوليسترول في الدم وتجنب المخاطر الجسيمة له.

وحدد الخبراء تلك المشروبات التي لابد أن تكون جزءاً من روتينك اليومي، والتي يمكنها أن تساعدك فى الحفاظ على مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، ومن أبرز هذه المشروبات ما يلي:

الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين ومركبات مضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول "الضار"، وفي دراسة أجريت عام 2015 ، أعطى العلماء الفئران مياه شرب مملوءة بمضادات الاكسدة في الشاي الأخضر، وعقب ذلك لاحظ العلماء انخفاضًا في مستويات الكوليسترول و LDL "الضار" بحوالي 14.4٪.

حليب الصويا

فول الصويا يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، لذا قد يساعد استبدال الكريمة أو منتجات الألبان عالية الدسم بحليب الصويا في تقليل مستويات الكوليسترول أو التحكم فيها، حيث توصي إدارة الغذاء والدواء (FDA) بتناول 25 جرامًا يوميًا من بروتين الصويا كجزء من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

عصير التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة والألياف ، وكلاهما قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، فضلا أنه غنى بمركبات الأنثوسيانين ، وهو عامل قوي مضاد للأكسدة يساعد في مستويات الكوليسترول، كما أن التوت منخفض في السعرات الحرارية والدهون.

عصير التفاح

لأنه غنى بمركبات الستيرولات والستانول هي مواد كيميائية نباتية مماثلة في الشكل والحجم للكوليسترول التي تمنع امتصاص بعض الكوليسترول، والتي تتواجد أيضا بمشروبات الحليب وعصائر الفاكهة.