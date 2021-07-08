10 أطعمة تزيد من طول طفلك

يولد كل شخص بجينات تساعد في تحديد طوله، ولا توجد حبوب سحرية تجعل الشخص أطول مما هو عليه، لكن قد تؤدي عوامل أخرى مثل التغذية غير الكافية أو الظروف الطبية إلى تغيير هذه النظرة في سنوات نموهم، ويحتاج الأطفال إلى العناصر الغذائية الأساسية التى تساعد الأنسجة الضامة والعظام والعضلات على النمو بصحة جيدة.

ووفقاً لتقرير لموقع time now news هناك أكثر من الوراثة التى يجب مراعاتها قبل افتراض أن الشخص سيكون تلقائيًا بنفس طول والديه، فهناك عدة عوامل تلعب دورًا عند تحديد طول الطفل مثل نقص الهرمونات.

ويمكن لنظام غذائي يعتمد على الأطعمة المغذية الكاملة أن يضمن نمو الأطفال واكتسابهم طولاً أكثر من آبائهم، كما قد يؤدي اتباع نظام غذائي فقير إلى قصر القامة مقارنة بالوالدين.

أطعمة تدعم نمو الأطفال

منتجات الألبان

أجرت المكتبة الوطنية الأميركية للطب دراسة على آثار استهلاك منتجات الألبان على الطول ومحتوى المعادن في العظام، ووجدت أن إضافة منتجات الألبان إلى النظام الغذائي كان مرتبطًا بزيادة محتوى المعادن فى العظام أثناء الطفولة، حيث يساعد الكالسيوم والفيتامينات الموجودة فى منتجات الألبان على نمو الخلايا.

المكسرات والبذور

الفواكه الجافة والمكسرات ومعظم البذور غنية بالبروتينات والدهون الصحية والألياف والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد النباتي والزنك، وتحتوي على فيتامينات B1 و B2 و B3 وفيتامين E الضروري للعظام والعضلات والنمو العام.

البيض

البيض غني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين ب 12 والريبوفلافين، وتحتوي البيضة الواحدة على 75 سعر حراري فقط، لكن 7 جرامات من البروتين عالي الجودة و5 جرامات من الدهون و1.6 جرام من الدهون المشبعة، إلى جانب الحديد والفيتامينات والمعادن والكاروتينات المغذيات المقاومة للأمراض مثل اللوتين والزياكسانثين تجعل البيض قوة من العناصر الغذائية.

دقيق الشوفان

الشوفان مصدر غنى للبروتينات والألياف، حيث يوفر الشوفان كميات عالية من العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل المنجنيز والفوسفور والنحاس وفيتامين ب والحديد والسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك.

الفواكه

تحتوى معظم الفواكه على ألياف غذائية أساسية غنى بفيتامين A وD وقليل من الدهون والصوديوم والسعرات الحرارية، وتمنح الفواكه الأطفال العناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين ج وحمض الفوليك.

الأسماك

غنية بالبروتينات وفيتامين د ، وترتبط حمية الأسماك ببناء المناعة، حيث تمتلئ الأسماك بأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات مثل D و B2(الريبوفلافين) هذا النظام الغذائى للمأكولات البحرية غنى بالكالسيوم والفوسفور ومصدر كبير للمعادن، مثل الحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

الموز

يحتوى الموز على رواسب غنية من البوتاسيوم والمنجنيز والكالسيوم وفيتامينات B6 و C و A وكمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان، سيساعد البريبايوتكس الموجود فيها على صحة الأمعاء، لذا فهي فاكهة مهمة جدا لنمو الطفل.

الدجاج

من المعروف أن حمية الدجاج تساعد على نمو الأنسجة والعضلات، فهو مصدر للبروتين الغذائي عالي الجودة، ويمكن لـ30 جرامًا من البروتين في كل وجبة أن تساعد فى نمو العضلات والعظام.

فول الصويا

يحتوى فول الصويا على حمض الفوليك والفيتامينات والكربوهيدرات والألياف، كما أنه منخفض في الدهون المشبعة ومرتفع بالبروتين وفيتامين ج وحمض الفوليك، كما أنه مصدر جيد للكالسيوم والحديد كل ذلك ضروري لنمو الطول الجيد.

الخضروات

الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة تحتوى على المعادن والفيتامينات والألياف، والعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك وفيتامين ك والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.