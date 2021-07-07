حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

أحمد عاطف (القاهرة)



تسائل عدد من رواد التواصل الاجتماعي في مصر حول حقيقة خبرا يفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهو ما نفاه نجله رامي إمام مؤكداً أنه بصحة جيدة.



ولفت رامي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن صحة الزعيم عادل إمام "زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه مضيفاً "أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس".



وتسائل رامي: "ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته؟".



وكانت حالة كبيرة من الجدل ظهرت خلال الفترة الماضية حول غياب الزعيم عادل إمام عن الظهور وانتشرت كثير من الأخبار تفيد بتدهور حالته الصحية وهو سبب الغياب.