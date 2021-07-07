حليمة عبدالله.. شُعلة مواهب

هناء الحمادي (أبوظبي)

نشأت الطفلة حليمة عبدالله في سن مبكرة على حب التميّز والمنافسة، وكانت الأسرة المشجِّع الأهمّ لتفوقها، ووضعت نصب عينيها أن تتفوَّق في دراستها، وأن تكون شُعلة مواهب لترفع اسم الدولة في المسابقات.

«سمارت برين»

عن شغفها بالعلم قالت حليمة ابنة الـ 6 سنوات بمدرسة خورفكان: أسرتي تعمل على غرس المثابرة في نفسي، وتشجيعها أساسي في حياتي، وكذلك معلماتي اللاتي يدفعنني لاستثمار مواهبي في الفعاليات والأنشطة.

أضافت: ثقتي بنفسي ساعدتني على التميّز، حيث شاركت في برنامج «سمارت برين» للحساب الذهني في الإمارات، وحصلت على المركز الرابع، والمركز الأوّل في مسابقة «بيئتي المستدامة»، والمركز الرابع في جائزة «الإبداع الرقمي»، والمركز الثالث في مسابقة «قصتي المبتكرة».

جوائز

وبالرغم من صغر سنها، استطاعت حليمة أن تحصد عدّة جوائز، بينها «القائد المؤسَّس» وجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، وكانت أصغر فائزة. وهي عضو في مجلس الطفل بجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وحازت لقب «فرسان الفجيرة» ودرع الإبداع، وعضو في فريق «ملهمون» بجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وحازت لقب «رائدة السلامة الرقمية». حصلت على المركز الأوّل في مسابقة «القراءة المتقنة»، ومسابقة «رواد القراءة الذكية عن بُعد»، والمركز الأوّل في مسابقة تحدّي القراءة، وشارة التميّز في جائزة «تحدي الموهبة - برنامج مهارات»، ومسابقة «الراوي الصغير» لـ 3 سنوات متتالية، والمركز الثاني في المخيم الأسري بمجال رواية القصة.