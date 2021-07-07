راسل بيترز في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، لمحبي العروض الكوميدية، باقة «عرض راسل بيترز»، احتفاءً بعرض نجم الكوميديا الكندي راسل بيترز الذي يُقام في «الاتحاد أرينا» الجمعة 17 سبتمبر المقبل في الساعة 8:30 مساءً، لتتيح قضاء عطلة مفعمة بالكوميديا والمرح مع اقتراب نفاد تذاكر العرض المُنتظر.

وتتضمّن الباقة التي تعتمد مبدأ الحجز بالأسبقية، تذكرة دخول العرض الكوميدي، وإقامة حصرية في أحد الفنادق الفاخرة على الجزيرة، وإضافة تذاكر لزيارة مدنها الترفيهية.

ويمكن لمحبي العروض الكوميدية، ممن تجاوزت أعمارهم 21 عاماً، تنسيق الحجز لشخصين أو 4 أشخاص، وإضافة تجارب مميزة إلى الباقة لدخول «عالم فيراري»، «ياس ووتروورلد»، «عالم وارنر براذرز»، و«كلايم» وسواها، وزيارة أبرز المعالم السياحية في أبوظبي، ومنها متحف اللوفر، قصر الوطن وقصر الحصن، والمشاركة في سباقات الكارتينج في حلبة مرسى ياس وجولة تعريفية على حلبة السباقات الشهيرة.

واختار راسل بيترز نجم الكوميديا العالمي، العاصمة أبوظبي ليحيي فيها أول عروضه الدولية منذ أزمة «كوفيد - 19».

وكانت مجلّة «رولينج ستونز» صنَّفت بيترز بين أفضل 50 مقدِّماً كوميدياً على مر العصور.