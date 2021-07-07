«100 عبوة» وثائقي يصنع الفرق

أبوظبي (الاتحاد)

بعد عمل دقيق، انتهى إنتاج الفيلم الوثائقي «100 عبوة»، الذي يضيء على الألغام الأرضية وتأثيرها، حيث يظل خطرها قائماً على المجتمع لسنوات حتى بعد انتهاء النزاع.

يستعرض الفيلم الذي أخرجه مازن الخيرات جهود فرق قوات التحالف والفرق المحليّة المتخصصة في إزالة الألغام من المناطق السكنية في اليمن، وتدور أحداثه حول فنان الجرافيتي سيف شيلميران، الذي يقرِّر الذهاب إلى اليمن في خضم النزاع الملتهب. ويشارك بدور توعوي وبرسم لوحات جرافيتية على الجدران في مناطق مختلفة لتوعوية الأطفال والمدنيّين للابتعاد عن مناطق الألغام.

تم تصوير الفيلم في مدينة المخا، التي اشتهرت بتصدير قهوة أرابيكا العالمية منذ القرن 15 وحتى القرن 18، وقد استوحي اسم «الموكا» من المخا.

وذكر مازن الخيرات أن «100 عبوة» وثائقي صُنع ليصنع الفرق، ويُعدّ نموذجاً حيّاً ورسالة تحفيز بضرورة المبادرة نحو الأفضل، لافتاً إلى أن كاميرته رصدت فصولاً مختلفة قلَّب صفحاتها فنان الجرافيتي، في تجربة شهدت الكثير من المخاطرات، حيث تسلّح فريق العمل بروح الإيجابية.