يونيو الماضي الأكثر حراً في أميركا

باريس (أ ف ب)

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للتغير المناخي أن أميركا الشمالية شهدت العام الحالي أكثر أشهر يونيو حراً، مع مستويات قياسية استثنائية في كندا على وجه التحديد، ورأى المرصد في ذلك دليلاً على الاحترار المناخي.

وتجاوز هذا الشهر المعدل الوسطي للحرارة المسجل بين 1991 و2020 والبالغ 1.2 درجة مئوية حسب تأكيد مدير المرصد كارلو بونتيمبو

وقال جوليان نيكولا المحلل في المرصد: موجات الحر هذه لا تأتي من عدم، موضحاً أن الحر الشديد في أميركا الشمالية وغرب روسيا وشمال سيبيريا خلال الشهر الماضي مرتبط بالاحترار المناخي.