روبوت جديد لتوصيل الطعام في الجامعات



عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أعلنت شركة Grubhub الأميركية عن تقديم خدمة روبوتات توصيل الطعام داخل الحرم الجامعي، والتي ستبدأ عملها مع بداية العام الدراسي الجديد في الخريف القادم، بالتعاون مع شركة Yandex الروسية.

ويمكن للروبوتات ذاتية القيادة أن تسير بين الممرات الضيقة داخل الحرم الجامعي لتوصيل الطعام، والتي لم تكن السيارات تصل إليها في الوقت السابق، وكان العمال العاديون من جميع المتاجر يقومون بتوصيل الطعام إلى الطلاب، وستعمل هذه الخدمة في أكثر من 250 حرماً جامعياً داخل الولايات المتحدة الأميركية تتعاون معهم شركة Grubhub .

وارتفع الطلب على الروبوتات بعد انتشار فيروس كورونا المستجد العام الماضي، ولكن قد ينخفض هذا الإقبال مع إعادة فتح الاقتصاد، وبالتالي انخفاض عدد الراغبين في الحصول على الوجبات السريعة، إذ تعود الحياة لمسارها الطبيعي كما كانت قبل عام ونصف العام من الآن.

ويلجأ أصحاب المطاعم إلى الاعتماد على الروبوتات كبديل لعامل التوصيل التقليدي، إذ أنها تساهم في خفض تكاليف العمالة، وبالتالي تزيد من تحقيق الأرباح، وتقدم خدمة أكثر جودة للطلاب المنتشرين داخل الحرم الجامعي، ولكن لا تزال الروبوتات في المرحلة التجريبية، ولم تصل إلى مرحلة العمل الحقيقي حتى الآن.

روبوتات توصيل الطعام ليست الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، إذ سبقها العديد من الروبوتات العاملة في مجال التوصيل، وهي مختلفة الأحجام منها ما يمكنه حمل بضائع يصل وزنها إلى 50 رطلاً.