مغردون على تويتر يحتفلون بيوم النوبة العالمي

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر هاشتاج يوم النوبة العالمي الموضوعات الأكثر مشاركة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث احتفل آلاف المغردين باليوم العالمي للنوبة، والذي يحين موعده في السابع من يوليو كل عام.

وشارك المغردون من النوبة بنشر عدد كبير من الصور التي تبين مدى جمال أهل النوبة وطيبة قلوبهم، والتصميمات الفريدة لمنازلهم الملونة التي تطل على نهر النيل، فتظهر الصورة مليئة بالبهجة والفرح والألوان، ووصفوا النوبة لأنها أحد أكثر المناطق المحافظة على تراثها وطريقة حياتها الفريدة حتى الآن.

ويعود أصل النوبة إلى كلمة نوب الهيروغليفية والتي تعني الذهب، ولهذا يعرف النوبيون عن أنفسهم بأنهم أبناء بلاد الذهب، وكتبت مريم ويكا، إحدى الفتيات النوبيات على حسابها الخاص على تويتر: «نحن النوبيين بيوت من طين وقلوب من ذهب».

وطرحت بعض التكتلات النوبية فكرة الاحتفال بيوم النوبة قبل 17 عاماً واستمرت حتى يومنا هذا، ولاقت الفكرة إقبالًا كبيرًا من أبناء بلاد الذهب ومن بقية المصريين، لما لها من مكانة عظيمة في نفوسهم جميعًا، فمن هذه الأرض خرجت الحضارة المصرية القديمة، وكان لها بالغ الأثر في بقاء هذه الحضارة قوية وباقية على مر الزمن.

وغرد محمد فوزي قائلًا: «كل عام ونحن الحضارة والتاريخ والوجوه السمراء أم قلوب بيضاء كل عام ونحن أصحاب الكرم، وحسن الضيافة، كل عام ونوبتنا الطيبة بخير»

وذهبت أشرقت أحمد إلى التذكير بجانب آخر من جوانب النوبة وهي التضحية حيث أطلق عليها بعض المؤرخين في كتب التاريخ «مدينة التضحيات»، ولهذا قررت معايدة النوبة عبر حسابها بهذه الكلمات: «كرم، شجاعة وانتماء».

ولم يكن النوبيون وحدهم من شاركوا بالاحتفال، حيث غرد الكثير من المصريين مستغلين بعض الصور التي التقطوها في هذه البلاد الساحرة، وبعض من أغنياتهم باللغة النوبية التي لا يتحدث بها إلا أهل النوبة أنفسهم، وليست منتشرة في باقي الأوساط المصرية، فهم مميزون حتى في لغتهم الفريدة.