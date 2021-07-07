رجل يقتل ابن جاره لسبب غريب!

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت مصر جريمة قتل ذات دافع غريب، فقد كشفت تحريات المباحث المصرية عن قتل رجل لابن جاره البالغ 4 سنوات، بعدما استدرجه إلى أحد مصارف المياه وألقاه بها حياً.

ووقع الطفل الصغير ضحية الجار الذي أراد الانتقام من والد القتيل بسبب معايرة الأخير له بعدم قدرته على الإنجاب، فوسوس له الشيطان بقتل الطفل الصغير حتى يصبحان متساويين بدون أطفال على قيد الحياة.

وقعت هذه الجريمة في ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، شمال مصر، حيث عثر على جثة الضحية تطفو فوق المياه وبعد تحويلها إلى الطب الشرعي أثبتت التحريات أن الطفل ألقى حيًا في المياه وتوفى بسبب الغرق.

وبعد استخراج الجثة من المياه، شعر والد الضحية بأن هناك فاعلاً لهذه الجريمة وأن الطفل لم يسقط قدرًا في مياه الترعة، ولهذا بدأت قوات الأمن المصرية في التحقيق في القضية ليتبن بعد ذلك أن الجار هو الفاعل.

وبمواجهته في التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه اعترف بجريمته، وأوضح أن الدافع الرئيس وراء ارتكابها هو الخلافات المستمرة بين الجاريين والتي تعود إلى المعايرة المستمرة من والد الضحية للقاتل بعدم قدرته على الإنجاب، فما كان منه إلى قتل طفله ذي الأربع سنوات، انتقامًا منه.

وقررت النيابة العامة في مصر التحفظ على القاتل، وحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.