مصر.. العثور على شيء غريب بأحد المقابر

أحمد عاطف (القاهرة)

عثر مجموعة من الشباب بمحافظة الفيوم (جنوب غرب مصر) على دُمى «دباديب» بداخلها أسحار وملابس ملطخة بالدماء، خلال حملة شعبية لتنظيف منطقة مقابر.

ولفت الشباب المصري المشارك بالحملة التى تم تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مبادرتهم شهدت استجابة كبيرة من أبناء مركز سنورس في الفيوم، بعدما تم التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية.

وفوجئ الشباب خلال تجميع القمامة وأعمال النظافة بمحيط المقابر بوجود عدد من الأمور الغريبة، من بينها دُمى «دباديب» بداخلها أسحار وملابس أطفال وملابس داخلية ملطخ بالدماء وأعمال سحر سفلية بالموت والتفرقة وعدم الإنجاب وعدم الزواج، بالإضافة إلى عظام مكتوب عليها سحر وطلاسم وملابس داخلية، حسبما زعموا.