تصريحات نرمين الفقي عن الزواج تثير الجدل

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية نرمين الفقي الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تصريحات حول مواصفات فتى أحلامها.

وقالت نرمين الفقي في لقاء تلفزيوني إن فتى أحلامها يجب أن يكون حنين ورجل بمعنى الكلمة، مضيفة "أنا لو بصيت على الفلوس كان زماني اتجوزت مليارديرات، وهرتبط لو اتحبيت بجد".

وأثارت هذه التصريحات الجدل بين مستخدمي موقع تويتر، خاصة بعد تأكيد الفنانة المصرية أيضا أنها لم تُجري أي عمليات تجميل طوال حياتها.

واستعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ذكرياتهم مع أعمال الفنانة المصرية، خاصة مسلسل "الليل وآخره"، الذي عُرض في شهر رمضان 2003، من بطولة المسلسل الممثل يحيى الفخراني ونرمين الفقي، نال العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل مسلسل في تلك الفترة.

ولم تخض الفنانة نرمين الفقي، حتى الآن، تجربة الزواج رغم تقدم العديد من "العرسان" لها، حسب ما ذكرت.

وعرُض للفنانة نرمين الفقي في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.