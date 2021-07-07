فؤاد عبدالواحد ماذا كشف لـ «الاتحاد» عن كليب «ارحم مشاعرنا»؟

مراد اليوسف (دبي)

كشف الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد لـ«الاتحاد» أن تكلفة إنتاج الفيديو كليب الأخير الذي عُرض قبل أيام قليلة، بعنوان «ارحم مشاعرنا» تطلّب ميزانية كبيرة وتحضيرات طويلة قبل البدء بالتصوير مع المخرج بسام الترك في مدينة دبي، موضحاً أنه تشرّف بالتعاون مع ألحان الدكتور «طلال» وكلمات الشاعر طارش قطن.

وعبّر فؤاد عن سعادته بملايين المشاهدات التي حقّقها «الميني ألبوم» الجديد «حلم ولا علم»، موضحاً أنه قدم في الألبوم 4 أغنيات مختلفة بنمطها، ما يرضي مختلف أذواق الجمهور الذي يكنّ له كل الاحترام والتقدير.

وعن ظهوره في فيديو كليب «ارحم مشاعرنا» قال: لقد أحببنا أن الدمج بين الحاضر والماضي، والظهورما بين الصحراء والمعالم الحديثة في دبي، ثم نقل المخرج الكاميرا إلى مواقع أخرى برفقة الفرقة الاستعراضية، وبذل مجهوداً كبيراً في التجهيز والتصوير والمونتاج، تماماً في الأعمال السابقة التي صورها معه في بيروت وأوكرانيا.

وكشف عبدالواحد أنه صوَّر أغنية أخرى ستكون مفاجأة لجمهوره في الخليج والوطن العربي، ليصبح عدد الأغنيات المصوَّرة في الألبوم 3 من أصل 4، مضيفاً: الأغنية تم تصويرها في سرية تامة ونتوقع أن تلقى الإعجاب، وفكرتها مشتركة بينه وبين مخرج الأغنية، ومن المتوقع عرضها في عيد الأضحى المبارك عبر قناة روتانا على «يوتيوب» والقنوات المتخصِّصة.

وكان فؤاد عرض الأغنية الأولى المصوَّرة في دبي من الألبوم «حلم ولا علم» من إخراج ياسر الياسري.