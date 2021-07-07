شريف دسوقي قصة في معهد الفنون.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

بعد فترة طويلة من التخبط والحظ السيء، تتحول محنة الفنان شريف دسوقي لمنحة، حيث من المقرر أن يلتقي بطلاب معهد الفنون خلال الأسبوع الجاري، وذلك للتحدث عن أدواره وعن المحنة التي تعرض لها وما الدروس المستفاد منها خلال كل محطات حياته الفنية والشخصية.

وانتهى الفنان شريف دسوقي بالفعل من كافة التصاريح الصحية التي تسمح له بالعودة لحياته الفنية بشكل طبيعي، حيث من المقرر أن يعود لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "100 وش" والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الجزء الأول من عرضه في رمضان قبل الماضي مع الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين.

والتقى دسوقي عقب خروجه من المستشفى بالفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان منير مكرم خلال جلسة ودية جمعتهم فى أول ظهور له هو جالس على كرسي متحرك قبل تركيب الطرف الصناعي، حيث ظهر في الجلسة وهو يشدو بأغنية.

وتحدث الفنان شريف دسوقي عن أمنيته خلال الفترة المقبلة، بعد بتر قدمه، ودخوله مستشفى التأهيل النفسي، ثم استعداده للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية.

وقال شريف: "أنا حلم حياتي أحصل على جائزة وعلم مصر يرفع من خلفي على موسيقي السلام الجمهوري، وهذه الخطوة اقتربت بشدة، فأشكر رئيس الجمهورية على دعمي خلال الفترة الأخيرة".

وكشف شريف دسوقي عن مستقبله الفني خلال الفترة المقبلة، وقال: "عندي فيلم روائي قصير مع طلبة المعهد العالي للسينما، هروح لهم من أجل التصوير خلال الأسبوع المقبل لأن المشاهد معظمها وأنا جالس".