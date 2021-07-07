ما الذي فاجأ «أحلام» عند زيارتها معرض «إكسبو 2020»؟

مراد اليوسف (دبي)

زارت الفنانة الإماراتية أحلام المقرّ الرئيس لمعرض «إكسبو 2020» في دبي، بالمدينة التي بُنيت خصيصاً لاستقبال ضيوف الإمارات من العالم، واطّلعت على ساحة الوصل التي ستحتضن حفلي الافتتاح والختام، وهي الساحة الرئيسة للفعاليات المتنوعة في المعرض.

وعبّرت أحلام من خلال الفيديوهات التي عرضتها على حساباتها في «سناب شات» و«انستجرام»، عن فخرها بالإنجازات التي تُقام على أرض الإمارات، مؤكدة أن العالم أجمع سيندهش من حجم الفعاليات الضخمة التي يتحضَّر لها «إكسبو 2020».

وخلال الزيارة، عرضت إدارة «إكسبو 2020» أغنية «مثير» للفنانة أحلام، وكانت مفاجأة رائعة بالنسبة لها، ولا سيما مع تقنيات الصوت المبهرة التي بُثَّت في الساحة الكبرى ذات التصاميم العمراني الرائع.