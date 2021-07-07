أخبار سارة حول الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، حيث لا تزال في العناية المركزة، مشيرًا إلى أنها شهدت تحسناً واضحاً خلال الساعات الأخيرة الماضية بشكل طفيف يسمح لها بالحديث والوعي بما يدور حولها بشكل كبير.

وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز لا يزال متأثرًا بكوفيد 19 وتليف الرئة بشكل كامل ما أدى إلى بقاءها في المستشفى طوال هذه الفترة الكبيرة.

وأشار المصدر إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بخروجها من المستشفى، مشيرًا إلى أن التحسن الحالي إذا استمر لفترة تصل لنحو أسبوع كامل قد يؤدي ذلك إلى السماح بتلقيها الرعاية الصحية من المنزل.

وأكد المصدر أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال لا تعلم بوفاة زوجها ورفيق عمرها الراحل الفنان سمير غانم، حيث تتجنب السؤال عنه حتى لا يؤثر ذلك على حالتها النفسية الصعبة، وإن كانت بدأت الشعور بوفاته بالفعل بسبب طول فترة غيابه عنها.