شرطة دبي تحقِّق حلم الطفل سعود

دبي (الاتحاد)

حظي الطفل سعود أحمد سالم الكعبي من منطقة كلباء بالشارقة، الذي يطمح بأن يصبح ضابط شرطة، برعاية خاصة من شرطة دبي التي وفّرت له تجربة فريدة تساعده على تحقيق حلمه المستقبلي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب.

وكان سعود أحمد سالم الكعبي، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، قد فاز بالمرتبة الأولى في مسابقة الكتابة الإبداعية للأطفال، مبادرة أصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تُعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، وهي جزء من شبكة اليونسكو العالمية للهيئات الوطنية المتعاونة. وتُنظّم المسابقة الإقليمية من قبل مؤسسة الإمارات للآداب نيابة عن سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة لمنطقة الخليج.

وقد علقت سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على المبادرة المقدَّمة من شرطة دبي قائلة: «إننا فخورون بسعود، والمسابقة تتيح للأطفال إبداء وجهات نظرهم فيما يمكن القيام به لتغيير عالمنا للأفضل، وتشجعهم على التفكير بعمق في السبل الأمثل لتعاملنا مع كوكبنا ومع بعضنا البعض. وفي قصة سعود يقف البطل في وجه المتنمِّرين للدفاع عن صديقه، مما يعكس إيمانه بالعدالة وتصميمه على مواجهة الظلم والتمييز. يسعدني أن شرطة دبي تقدِّر القيم التي يتحلّى بها سعود وتواكب تطلعاته للانضمام إلى جهاز الشرطة، وأنها وفّرت له هذه الفرصة الرائعة. إن رغبته في تحسين مجتمعنا وحماية حقوق الآخرين هي مثال لنا جميعاً وسوف ترتقي به وبمجتمعه في المستقبل».