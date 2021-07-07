ما جديد نجوى كرم في عيد الأضحى وعلى «يوتيوب»؟

مراد اليوسف (دبي)

تتردّد الفنانة اللبنانية نجوى كرم هذه الأيام على الأستوديوهات الصوتية في بيروت للانتهاء من تحضير أغنيتها الجديدة التي من المقرَّر أن تطلقها في عيد الأضحى المبارك، في حال تمكّنت من تجهيز الفيديو الخاص بها لعرضه عبر موقع «يوتيوب». وتستعد نجوى لإحياء حفل غنائي في أنطاليا بتركيا بين 28 و31 أغسطس بمشاركة مجموعة من الفنانين، بينهم ملحم زين، وائل جسار، نانسي عجرم وناصيف زينون. وكانت شركة روتانا أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أغنية نجوى كرم «ملعون أبو العشق» حقَّقت رقماً قياسياً جديداً بعد مرور سنتين على إصدارها، مع أكثر من 170 مليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من مليون و300 ألف معجب بالفيديو. وأصبحت نجوى كرم أوّل نجمة عربية تصل إلى هذا الرقم القياسي عبر قناة روتانا على «يوتيوب».