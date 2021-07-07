مشروبات صحية لمحاربة الجفاف في الصيف

الماء هو أحد المكونات الأساسية لجسمنا، ولا يمكننا العيش بدونه وبالتالي فإن أي نقص يهدد حياتنا ويسبب مضاعفات صحية خطيرة، قد تنشأ أنواع كثيرة من المضاعفات الصحية بسبب نقص الماء أو الجفاف ومع ذلك هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي تساعدك على تعويض فقدان الماء أو الجفاف. وخلال التقرير التالي نتحدث عن أفضل التدابير العلاجية المنزلية للجفاف، وفقاً لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. اللبن الرائب:

مفيد لمحاربة الجفاف، غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويعوض المعادن التي يفقدها جسمك أثناء الجفاف، كما أن تناول اللبن الرائب له دور كبير في تحسين الهضم، والحد من التعرض لحدوث مشاكل في المعدة والأمعاء.

2. الموز:

الجفاف يجعلك تفقد المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم من جسمك، الموز غني بالبوتاسيوم وبالتالي فهو يساعد في تعويض البوتاسيوم المفقود من الجسم.

3. ماء جوز الهند:

عندما يصاب جسمك بالجفاف فإنه يفقد كميات كبيرة من الصوديوم والبوتاسيوم، يحمل ماء جوز الهند هذه العناصر الغذائية ويساعد على تعويض الجسم.

4. ماء الشعير:

يعتبر وسيلة رائعة لمساعدة جسمك على استعادة العناصر الغذائية المفقودة لأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إذا كنت تفكر في كيفية علاج الجفاف لدى كبار السن، فإن ماء الشعير قد يساعد كثيراً.

5. عصير التوت:

يحتوي التوت البري على نسبة عالية من الماء، ويحتوى هذا التوت الصغير أيضاً على كمية مناسبة من السكر والملح، والتي يفقدها الجسم عندما تصاب بالجفاف.

6. ماء الليمون:

يحتوى الليمون على كميات وافرة من الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يساعدك شرب ماء الليمون على تعويض هذه العناصر الغذائية المفقودة ويجعلك تشعر بتحسن.