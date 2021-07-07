وفاة نجم بوليوود ديليب كومار

قالت عائلة الممثل الهندي ديليب كومار، الذي يحظى باحترام كبير ويعد أحد أبرز الوجوه الفنية في بوليوود، إنه توفي اليوم الأربعاء عن 98 عاماً.

ولد محمد يوسف خان عام 1922 في بيشاور، واتخذ ديليب كومار اسماً فنياً منذ انضمامه إلى بوليوود في حقبة الأربعينات.

وكتب فيصل فاروقي أحد أقرباء كومار على حساب الممثل في تويتر صباح اليوم الأربعاء "بقلب يعتصره الحزن والأسى، أُعلن وفاة محبوبنا ديليب ساب منذ دقائق".

وكان كومار متزوجاً من الممثلة سايرا بانو التي اشتهرت في بوليوود في حقبتي الستينات والسبعينات.