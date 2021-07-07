فيلم "آنيت" يفتتح مهرجان كان السينمائي

افتتح الفيلم الموسيقي "آنيت" للمخرج الفرنسي ليوس كاراكس وبطولة آدم درايفر وماريون كوتيار مسابقة الأفلام في مهرجان كان السينمائي يوم الثلاثاء.

وأثبت الفيلم أنه كان اختياراً مناسباً للعرض على الشاشة الكبيرة في الافتتاح بعد إلغاء الدورة السابقة بسبب جائحة كوفيد-19.

القصة، التي كان مقرراً صدورها في ألبوم غنائي لثنائي موسيقى الروك الأميركي سباركس، تلقي الضوء على عالم فناني الأداء الموسيقي والاستعراضي والآثار المدمرة للشهرة.

وفي التقييمات الأولية يوم الثلاثاء نال البطل والبطلة إشادة واسعة على أدائهما، بينما نوه موقع إندي واير الفني المتخصص بأداء درايفر بشكل خاص.