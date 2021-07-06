انطلاق «كان» بلا كمامات

كان (أ ف ب)

في أجواء أوبرالية تفوح منها رائحة موسيقى الروك، سجلت السينما العالمية عودتها أمس خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي، بحضور نجوم سُمح لهم بعدم وضع الكمامات وهم على درج المهرجان الذي انطلق بفيلم «انيت» للمخرج ليوس كاراكس.

وتشكّل عودة المهرجان، الذي ألغيَ عام 2020 بسبب كورونا، خطوة لإنعاش اقتصاد المنطقة المحلي المتأثر بالجائحة، وإن كان من غير المتوقع أن يزيد الحضور عن 29 ألفاً فقط، مقارنة بـ40 ألفاً عام 2019، بحسب مفوض المهرجان تييري فريمو الذي لاحظ تراجعاً بنسبة 35% في عدد الصحفيين المصرح لهم بحضور الفعاليات.