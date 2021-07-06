عمرها 102 عاما..أميركية تكشف عن سر عمرها الطويل

تحدثت عجوز أميركية آني ماي بيلين، والبالغة من العمر 102 عاما، عن سر تمتعها بالعمر بالطويل، والبعض توقع أن تتحدث العجوز الأميركية، عن نظام غذائي، إلا أنها فاجئت الجميع.

وقالت آني في حديثها، إن الفضل لعمرها الطويل، يرجع إلى عادة بسيطة للغاية وهي عدم تدخلها في شؤون الآخرين واهتمامها بأمورها هي فقط.

واحتفلت آني من ولاية ساوث كارولينا الأميركية في يونيو الماضي بعيد ميلادها الـ102، وكشفت عن سرها للتمتع بحياة طويلة، وقالت "أعتني بأموري الخاصة وأترك أعمال الآخرين وشأنهم، ما لم أضطر إلى الدخول فيها، لأنني أحب التحدث وأحب الناس"، عبارة لخصت بها بيلين مفتاح حياتها الطويلة.

وأضافت، أن والدتها هي من علمتها الابتعاد عن القيل والقال، كما أوضحت: "لماذا أجلس في منزلك طوال اليوم وأتحدث بينما يمكنني الجلوس في منزلي وقراءة كتابي المقدس، لأن هذا ما أفعله" بحسب اليوم السابع.

كما قالت أيضاً إن إيمانها هو سبب آخر لشعورها بأنها عاشت هذه الفترة الطويلة، وكشفت أن تعيش حياتها وتواظب على الذهاب للكنيسة، إلا أنها تفتقد الذهاب للعمل.