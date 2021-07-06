شريهان تتصدر الأكثر بحثاً من جديد.. ما السبب؟

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية شريهان الأكثر بحثاً وتداولاً على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن عرض مسرحية «كوكو شانيل»، التي تمثل عودة للفنانة شريهان بعد غياب دام لأكثر من 30 عاماً.

وينتظر جمهور شريهان مشاهدة مسرحيتها الجديدة التي تُعرض خلال أيام، مؤكدين أن الفنانة المصرية الساحرة تعود من جديد على خشبة المسرح في شكل جديد.

وقال مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر:«لا نطيق الانتظار، واشتقنا للأيقونة شريهان»، وغيرها من كلمات الدعم والسعادة بعودة الفنانة من جديد لخشبة المسرح.

وفي وقت سابق، نشر حساب منصة «شاهد» عبر موقع «إنستغرام»، صوراً لشريهان من «كوكو شانيل»، مصحوبة بتعليق: «النجمة شريهان بإطلالتها الساحرة تعود من جديد على خشبة المسرح، كوكو شانيل، برعاية هيئة الترفيه، وتقديم مجموعة MBC، من إنتاج العدل جروب، ابتداءً من 20 يوليو».

وتقدم شريهان خلال المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

والعرض المسرحي «كوكو شانيل» يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة «العدل جروب»، تأليف مدحت العدل، تصوير كريم نور.