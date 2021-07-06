تحقيق 285 أمنية خلال 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن نجاحها في تحقيق 285 أمنية داخل الدولة وخارجها للأطفال المُصابين بأمراض خطيرة خلال النصف الأول من عام 2021.

وثمّنت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» جهود فريق عمل المؤسسة وسعيهم المتواصل لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى، على الرغم من أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وإجراءات العزل المُتشدّدة التي طالت كافة الجهات الحكومية والخاصّة.

ولفتت إلى أن فريق عمل المؤسسة تمكّن من زرع مشاعر السعادة والأمل والتفاؤل في قلوب الأطفال وأسرهم من خلال تحقيق 273 أمنية للأطفال المُصابين بأمراض تُهدّد حياتهم ضمن فئة «أودّ أن أحصل»، 10 أمنيات ضمن فئة «أودّ أن أذهب»، وأمنيتان ضمن فئة «أودّ أن أكون».

مضيفة: «نفتخر بقدرتنا على تحقيق هذه الأمنيات من أرض الإمارات التي أثبتت أمام العالم بأسره أنها دولة لا تعرف المُستحيل في كافة إجراءاتها الاحترازية والاستباقية أمام جائحة كورونا لضمان عودة الحياة الطبيعية، والتأكّد من صحة وسلامة كافة المقيمين في ربوعها».

وأشارت الشيخة شيخة بنت سيف إلى أن المؤسسة قد تمكّنت من تحقيق 165 أمنية داخل دولة الإمارات، و120 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية وقد توزّعت الأمنيات بين 162 طفلاً و123 طفلة من 24 جنسية مُختلفة، الذين يُعانون من 59 مرضاً من الأمراض الخطيرة المُزمنة التي تُهدّد حياتهم.

واختتمت الشيخة شيخة تصريحها بالقول: «لقد أثبتت التحديات الحالية السائدة مدى تكاتف ونبل قلوب كافة القاطنين على أرض الخير والمُحبة، ودعمهم الكبير لجهود القيادة الرشيدة الرامية إلى إعادة الأمان ونشر السعادة داخل المجتمع. ونتطلّع خلال النصف الثاني إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الإنسانية النبيلة، ورسم ابتسامة على وجوه الأطفال المرضى».