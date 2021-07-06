«كلايم أبوظبي» يستقبل ضيوفه بالقفز والتسلق

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل كلايم أبوظبي، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في دولة الإمارات، ضيوفه هذا الصيف بأقوى تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي التي سجلت أرقاماً قياسية عالمية، والتي تناسب جميع الضيوف من مختلف الأعمار والمستويات.

ويضم كلايم أبوظبي خمسة جدران تسلق بمستويات صعوبة متفاوتة، بما في ذلك أطول جدار للتسلق الداخلي على مستوى المنطقة بطول 138 قدماً.

ويوفر تجارب ترفيهية استثنائية للضيوف من مختلف المستويات والأعمار، حيث يمكن للضيوف من عمر 4 سنوات وما فوق المشاركة في تجارب التسلق الداخلي الخاصة بالمبتدئين، في حين يمكن للضيوف من عمر 14 سنة وما فوق المشاركة في تجارب التسلق المتقدمة بأنفسهم دون أية إشراف أو توجيه.

ويضم فريق كلايم أبوظبي نخبة من مدربي التسلق الذين يتمتعون بخبرة واسعة لتوفير أفضل مستويات التوجيه والإرشاد للضيوف، ومساعدتهم على الارتقاء بمهاراتهم في التسلق استناداً إلى مستوى الخبرة الذي يتمتعون به.

ويمكن للضيوف من عمر 3 سنوات وما فوق المشاركة بتجربتي طيران داخل أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، والذي يمتاز بعرض غير مسبوق يصل إلى 32 قدماً وارتفاع قياسية يبلغ 104 أقدام.

ويمكن للسيدات اختبار مهاراتهن وخوض أقوى تجارب التسلق والقفز الحر الداخلي في كلايم أبوظبي خلال فعالية «ليلة السيدات» التي تقدم باقة من العروض المميزة للفتيات اللواتي يرغبن باختبار مهاراتهن وصقلها في تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي في أجواء من الخصوصية التامة، والتي يشرف عليها كادر من المدربات وموظفات الاستقبال والأمن.