إيلون ماسك يعترف بصعوبة تطوير السيارات ذاتية القيادة

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

يتعرض الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك حاليًا لأزمة ثقة مع عملائه ومتابعيه بعد أن اعترف بأنه من الصعب تطوير سيارة ذاتية القيادة بالكامل. وبحسب موقع «the verge» فإن ماسك أكد صعوبة الأمر بشكل يفوق تخيلاته، وهو ما يثبت وجهة نظر المجتمع الهندسي الذي وقف في وجه ماسك بعد إعلانه عن السيارات ذاتية القيادة، حيث انتقده، وشككوا في مدى أمان هذا النوع من السيارات، إلا أن ماسك رفض الاستماع إلى حديثهم. وفضّل رئيس تيسلا الاعتماد على وجهة نظر محبيه الذين شجعوه بعد الإعلان عن برنامج القيادة الذاتية الكاملة لسيارات تيسلا من دون تدخل السائق وكان ذلك عام 2018، ووعد محبي تيسلا بأنهم على موعد من الإصدار رقم 9 في شهر أغسطس، وهو ما لم يحدث. وبعدها بعام واحد في أحد المؤتمرات عام 2019 أعلن أن العام القادم سيكون هناك مليون سيارة ذاتية القيادة تسير في الشوارع، لكن لم يف إيلون ماسك بهذا الوعد أيضًا، حيث واجهت شركته الكثير من المصاعب المتعلقة بمدى أمان القيادة الذاتية الكاملة. ومازالت تيسلا تعمل على حل مشكلات القيادة الذاتية التي تروج لها منذ سنوات، لكن من دون تحديد موعد محدد، وذلك لحين الانتهاء من تطوير كافة البرامج التي تسمح لتيسلا بقيادة نفسها مع إمكانية وقوع حوادث تصل إلى صفر في المائة.

