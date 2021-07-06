ما علاقة جومانا مراد بـ «القصر الملعون»؟

القاهرة (الاتحاد)

تنتظر الفنانة جومانا مراد عرض فيلم «القصر الملعون»، والذي كان يحمل عنوان «يوم 13»، ويشاركها بطولته دينا الشربيني، وأحمد داوود، ومحمود عبدالمغني، وشريف منير، وتأليف وإخراج وائل عبدالله، وتعود به إلى السينما بعد غياب منذ شاركت في فيلم «الحفلة» مع أحمد عز، ومحمد رجب عام 2013.

وقالت جومانا لـ «الاتحاد»: إنها تشارك في الفيلم كضيفة شرف، وهو أول فيلم ثلاثي الأبعاد في الشرق الأوسط، وتدور قصته حول فكرة مشوقة ترتقي إلى نوعية الرعب، وتجسد فيه شخصية سيدة من طبقة أرستقراطية تدعى «أحلام»، ودورها له خصوصية وغريب وسيكون مفاجأة للجمهور، وأشارت إلى أنها تحرص على الالتزام بمقومات معينة في اختيار أعمالها، مثل السيناريو الجيد، وضرورة أن يضيف العمل جديداً إليها لتقدمه، وأكدت أنها تشعر بمتعة في العمل ما بين الدراما المصرية والسورية، وقالت: للجمهور السوري الحق في أن يراني في الدراما السورية، وفي الوقت ذاته أريد أن أعمل بشكل دائم في الدراما المصرية التي تحقق للفنان شهرة قلما تتوافر في أي مكان آخر.