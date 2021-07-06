«الجواهرجي» يجمع هنيدي ومنى زكي بعد 23 عاماً

سعيد ياسين (القاهرة)

يستعد الفنان محمد هنيدي لتصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد «الجواهرجي»، وتشاركه بطولته منى زكي في تعاونهما الأول بعد غياب 23 عاماً منذ تشاركا في بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» مع أحمد السقا، وهاني رمزي، وطارق لطفي، وغادة عادل عام 1998، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم رأس السنة المقبل.

ويشارك في بطولة «الجواهرجي»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، كل من آسر ياسين، وأحمد حلاوة، وريم مصطفى، وإخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر الذي تعاون مع هنيدي من قبل في فيلم «يوم مالوش لازمة» عام 2015، ومسلسل الكارتون «سوبر هنيدي» بأجزائه الأربعة.

من ناحية أخرى ينتظر هنيدي عرض فيلم «النمس والإنس» الذي يلعب بطولته مع منة شلبي، وصابرين، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وسليمان عيد، وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه حول شاب فقير يعيش في حي شعبي ويرتبط بقصة حب مع جارته، وتحول ظروفه المادية ومسؤوليته عن أسرته من دون الزواج منها، وتنقلب حياته رأساً على عقب حين يتقدم شاب آخر للزواج منها.