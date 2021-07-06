5 أطعمة مضادة للشيخوخة

عزة يوسف (أبوظبي)

قدمت خبيرة الصحة والتغذية الأميركية نعومي ويتيل خمسة من أفضل الأطعمة غير المألوقة المضادة للشيخوخة لإضافتها إلى وجباتك بشكل يومي، حسب مجلة «Town and Country».

الخرشوف

قد لا يكون الخرشوف الشائك هو الوجبة الخفيفة الأولى التي ستخطر ببالك لتعزيز المظهر الشاب والصحي لبشرتك، إلا أنه يمنح مجموعة من الفوائد لكامل الجسم، حيث تقول ويتيل إنه غني بالألياف القابلة للذوبان، وتحديداً الأنسولين، وهي المادة الحيوية المفضلة على الإطلاق لميكروبيوم الأمعاء.

ويعزز تناول الخرشوف مناعتنا ويحسن التمثيل الغذائي والمزاج، وهو مصدر جيد للعناصر الغذائية الرئيسة مثل معادن الإلكتروليت (الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم) الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين (ج)، كما إنه يوفر الكولاجين، ويكافح علامات الشيخوخة بشكل عام.

الأفوكادو

الأفوكادو غذاء صحي، غني بفيتامين (هـ) المضاد للأكسدة، وثبت أنه يقلل من الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، بما يجعل البشرة أكثر مرونة وحيوية.

ويقلل الأفوكادو، الغني بالدهون، من الدهون الثلاثية الضارة، بل إن الاستهلاك المنتظم له يجعلك أقل عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 50 في المئة.

ويمكن وضع زيت الأفوكادو على السلطات لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والتخلص من الوزن الزائد والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم وتقليل الالتهاب وخطر الإصابة بسرطان الثدي.

سمك السلمون

السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتمنع جفاف الجلد وتقي من سرطان الجلد، ويحتوي على الكثير من فيتامين (هـ)، الذي يعمل كحماية ضد الشيخوخة الضوئية المبكرة للجلد التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

وتتعدى فوائد سمك السلمون حصولك على البشرة المتوهجة، حيث إنه يحتوي على نسبة لا تذكر من الكربوهيدرات والكثير من فيتامينات ب والبوتاسيوم والسيلينيوم، بالإضافة إلى الأستازانتين الذي يقلل آلام المفاصل ويحسن استشفاء العضلات، وجميعها عناصر مهمة لمكافحة الشيخوخة.

البروكلي

أشارت ويتيل إلى أن البروكلي يعتبر أحد أفضل الأطعمة التي تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، غير أن هذه الخضراوات الصليبية الغنية بالمياه مليئة بالسلفورافان، وهي مادة كيميائية نباتية فعالة تنشط عملية التخلص من السموم وتنظف الخلايا وتساعد الجسم على التمتع بالصحة والشباب كأنه أصغر سناً. ويحتوي البروكلي أيضًا على مستويات كبيرة من اللوتين الذي يحمي العينين ويعزز وظائف المخ.

التوت

أكدت خبيرة التغذية أن جميع أنواع عائلة التوت، الأحمر والأزرق والأسود والفراولة، توفر الكثير من الألياف والمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة للمساعدة في تجديد شبابك. كما إن كلاً منها يحتوي على مادة بوليفينول مختلفة، مثل الأنثوسيانين الموجود في التوت الأزرق والذي يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وحمض الإيلاجيك في التوت الأحمر، الذي يحارب السرطان، بالإضافة إلى أن التوت غني بفيتامين (ج)، الذي يعزز ويحافظ على الكولاجين في الجلد.