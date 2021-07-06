مروان سامر یصدر «یا لمیمة والأرض الأم»

ساسي جبيل (تونس)

قدَّم الفنان التونسي مروان سامر العديد من الأعمال الفنية في تونس وإيطاليا، وغنى لعدد من الشعراء التونسيين قصائد في العامية والفصيح، وتميزت تجربته بالاختلاف والبحث عن النص المتميز حتى وجد ضالته مؤخراً في قصائد الشاعر معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة، من خلال ثلاثة أعمال هي قصيدة «أسمهت أحبك دارا سلاما وبردا»، وقصيدة عامية تحت عنوان «وخه وخه ياسيدي وخه»، وأخرى ممهورة بـ «انا اللي النوم عندي ان راد ساعة»، وهو منغمس في العمل عليه.

وعن آخر أعماله قال مروان: أصدرت مؤخراً أغنيتي «یا لمیمة» بأسلوبها المغاربي وأغنية الأرض الأم «Madre Terra»، التي شاركتني فیها مجموعة Imusicanti ومجموعة میلاقرو اكوستیكو Acustico Milagro.

وتحمل الأغنیة الأولى عنوان «یا لمیمة» التي كتبتها ولحنتها بنفسي وشاركني في أدائها المغنّي المقيم في المهجر «ابس حیمة»، وقد تم ّ تصویرها في عدة مناطق من روما من إخراج ابس حیمة نفسه بإشراف مدير التصویر الممثلة السوریة سارة الدبش، وتتحدث الأغنية عن المشاكل التي یعانیها شبابنا الیوم حین یختار الهجرة والانفصال عن الوطن الأم، ولكن الطّامة الكبرى هي حین یبتلع البحر أرواحهم ویتحوّل البحر إلى مقبرة جماعیة لجثامینهم قبل أن تتحول أحلامهم المنشودة إلى واقع مر غیر الذي كان یحلمون به وحینها تبدأ رحلة العذاب الحقیقة بین حلم منشود رائع وواقع موجود مفجع فیلجؤون إلى مسالك العنف والمخدّرات والزواج غیر المتكافئ وغیر المدروس، وما یسببه كل هذا من مشاكل اجتماعية وعنصریة، وغیر ذلك وهو ما تشیر إليه أغنية يا لميمة.

أما الأغنية الثانية وعنوانها «الأرض الأم Madre Terra» التي شاركتني فیها مجموعة Imusicanti ومجموعة Milagro، فأكد سامر أنه أدى فيها نصاً إنسانياً رائعاً كتبه الشاعر التونسي یاسین الحمزاوي مع إضافة بعض الكلمات التي كتبتها بنفسي.. هي أغنية ذات أبعاد إنسانية تشیر إلى أهمية الاندماج وتلاقح الشعوب وتكاتفها فيما بينها، وضرورة التخلي عن العنصرية والكره، ورفض الآخر، سيما وأنّنا جميعاً أبناء رب واحد، وهذه الأرض الواحدة.