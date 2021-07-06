فيديو لبائع متجول مصاب بالشلل الدماغي يثير الجدل

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبائع مصري متجول، يسير ببضاعته البسيطة ساعياً وراء رزقه، ولكن هذا المشهد زادت عليه بعض التفاصيل الصغيرة التي جعلت من هذا البائع حديث رواد فيسبوك. وظهر الشاب الذي يدعى أحمد في مقطع الفيديو وعليه علامات الإصابة بالشلل الدماغي، من خلال مشيته وكلامه غير المتوازن، وهو ما تسبب في عاصفة من الدعم والتعاطف، ومطالبات بأن تتدخل الحكومة المصرية لدعمه بمصدر عمل ثابت، من خلال هاشتاج ادعم أحمد. وقال أحمد في المقطع المصور إنه يحاول جني الأموال البسيطة من خلال بيع البضاعة التي يعرضها على الناس في كل مكان يذهب إليه، مضيفاً أنه لا يرى أن هناك أي مشكلة في العمل طالما أنه حلال. وأوضح أنه كان يتقاضى معاشاً ثابتاً من الحكومة المصرية، ولكنه توقف منذ عامين، ولا يعرف السبب وراء ذلك، فطالبه البعض بسرعة التوجه إلى وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لإثبات حالته، وتقديم أوراقه من جديد، وسوف تأخذ بعين الاعتبار ويعود له حقه. وتمنى الشاب أن يعود له معاشه كما كان في السابق، حيث يساعده بعض الشيء في تلبية متطلباته الأساسية إلى جانب عمله كبائع متجول. وحاول عدد من مشاهدي المقطع تقديم الدعم للشاب وتساءلوا عن وسيلة لإيصال الأموال إليه. وقال محمد عبد المنعم المسؤول بوزارة التضامن المصرية لـ"الاتحاد" إن الوزارة تبحث عن معلومات حول الشاب الذي ظهر بالفيديو، من أجل دراسة حالته ومعرفة مدى إمكانية منحه مساعدة ودعماً من الوزارة. وأضاف أنه في حالة استحقاقه للدعم ستوفره له الوزارة بشكل فوري.

