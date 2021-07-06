مصر.. اكتشاف بقايا ورشة لصناعة الفخار تعود للقرن الثالث قبل الميلاد

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف بقايا ورشة ضخمة لصناعة الفخار، ترجع إلى العصر اليوناني الروماني، وذلك في منطقة تل آثار كوم عزيزة بمحافظة البحيرة في دلتا مصر. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور مصطفى وزيري، إن هذه الورشة بها مبانٍ أثرية ترجع للفترة ما بين القرن الثالث ق.م، وحتى القرن الأول الميلادي، حيث نجحت البعثة في الكشف عن منطقة البلة، ومنطقة التشكيل، ومنطقة التجفيف، وأفران الحرق الخاصة بالورشة. وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن منطقة البلة هي المنطقة التي يتم بها عجن الصلصال وخلطه ببعض الإضافات الأخرى لزيادة التجانس بين حبيباته، ومنطقة التشكيل هي الجزء المخصص لتشكيل وصقل الآنية؛ وتم العثور بها على بعض الأدوات المستخدمة لهذا الغرض مثل الأدوات المعدنية وأجزاء من عجلة الفخراني، وبعض أجزاء من الأواني الطينية التي تم تشكيلها وقتئذ. ومنطقة التجفيف هي المساحة التي تتعرض الأواني بها لأشعة الشمس لأكبر فترة ممكنة تمهيداً لعملية الحرق داخل أفران ليتم طهي الأواني وتحويلها إلى فخار. وذكرت البعثة المصرية العاملة هناك، أن أفران الحرق ذات فتحات تهوية عليا Updraft Kilns وهي مبنية من الطوب الأحمر ومحاطة بجدران سميكة من الطوب اللبن لتحمل الضغط الناتج عن عملية الحرق، كما عثر بها على أنابيب الإمداد بالغازات الساخنة وكذا أنابيب التفريغ للتحكم في درجة الحرارة داخل الفرن، وبقايا أوانٍ فخارية وأخرى نيئة لم تحرق بعد. وعثرت البعثة أيضاً على مستعمرة سكنية ومنازل من الطوب اللبن بداخلها بعض الأواني الفخارية للاستخدام اليومي، وأفران للطهي وصوامع التخزين وبعض العملات البرونزية، بالإضافة إلى مجموعة من الدفنات والمقابر المشيدة بالطوب اللبن بها بعض الهياكل العظمية دفنت بوضع القرفصاة، وتم تغطيتها بطبقة سميكة من الطمي، وأحيطت ببعض الأواني الجنائزية المصنوعة من الفخار والألباستر والنحاس. ورجحت البعثة أن تلك الدفنات ترجع إلى عصر بداية الأسرات، وأن المصري القديم قام باستيطان تلك المنطقة بداية من العصور التاريخية وحتى العصر الروماني.

